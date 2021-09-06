Россия может принять участие в инаугурации нового правительства Афганистана – Лавров

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Представители российского руководства могут принять участие в инаугурации нового афганского правительства в случае, если оно будет инклюзивным. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы хотим поддержать процесс формирования правительства, которое будет отражать весь спектр афганского общества, включая талибов (члены запрещенного в РФ террористического движения "Талибан"), включая другие этнические группы – не только пуштунов: это хазарейцы, узбеки, таджики", – приводит его слова РИА Новости.
По мнению дипломата, только это условие может обеспечить стране устойчивый переход к новой жизни. Кроме того, он подчеркнул, что Россия готова принять участие в инаугурации, если новое руководство страны будет сформировано с учетом данного условия, добавив, что соответствующее приглашение в адрес Кремля, возможно, уже поступило.
Ранее представитель "Талибана" Забиулла Муджахид заявил об окончании военных действий в Афганистане и начале работы над восстановлением страны. А до этого стало известно о взятии талибами контроля над последней сопротивлявшейся провинцией Панджшер.
15 августа представители радикального движения объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть страну, чтобы избежать кровопролития.
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