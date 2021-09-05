Папа Римский выразил надежду на готовность стран принять афганских беженцев

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Папа Римский Франциск надеется, что страны примут и защитят афганских беженцев, чтобы они могли жить в мире с соседями как у себя дома, так и в других государствах.

"В эти тревожные моменты, когда афганцы ищут убежища, я молюсь за самых уязвимых из них. Я молюсь о том, чтобы многие страны приняли и защитили тех, кто ищет новую жизнь", – заявил понтифик.

Свою надежду он выразил 5 сентября во время традиционного обращения из окна Апостольского дворца в Ватикане.

"Я также молюсь за вынужденных переселенцев, чтобы они имели необходимую помощь и защиту. Пусть молодые афганцы получат образование, важнейшее благо для человеческого развития. Все афганцы, будь то на родине, в пути или в странах, где их примут, да смогут жить достойно, в мире и братстве со своими ближними", – добавил Папа Франциск.

Он уже заявлял, что обеспокоен сложившейся в Афганистане ситуацией и попросил верующих христиан усердно молиться и соблюдать пост. Кроме того, он отмечал, что Святой престол работает над тем, чтобы в Афганистане не было места репрессиям против населения со стороны движения "Талибан" (запрещено в РФ как террористическое), пришедшего к власти.

Ранее стало известно, что Папа Римский Франциск, которому в декабре исполнится 85 лет, может отречься от Апостольского престола. Отмечается, что причиной возможного решения об отречении от престола Папы Римского может стать его состояние здоровья.

