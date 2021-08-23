Папа Римский Франциск может отречься от престола – СМИ

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Папа Римский Франциск, которому в декабре исполнится 85 лет, может отречься от Апостольского престола. Об этом сообщает итальянское издание Libero.

Отмечается, что причиной возможного решения об отречении от престола Папы Римского может стать его состояние здоровья. В июле ему была сделана хирургическая операция на кишечнике.

"В Ватикане все более настойчиво говорят о новом конклаве. Согласно этим утверждениям, папа Франциск выразил намерение уйти. В будущем декабре, кстати, ему исполнится 85 лет, столько же, сколько было Бенедикту XVI в момент отречения", – отметили в издании.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что его беспокоят события в Афганистане, и призвал к мирному решению конфликта во благо местных жителей.

Сейчас там особенно обострилась ситуация в связи с тем, что движение "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) объявило об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана.