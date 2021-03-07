Папа Римский призвал уважать и оберегать женщин

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Папа Римский Франциск перед праздником 8 Марта призвал оберегать и уважать женщин. Об этом сообщает ТАСС.

Понтифик выступил с проповедью в городе Бахдида (Каракош) во время рабочей поездки в Ирак.

"Хотел бы поблагодарить всех матерей и женщин этой страны, смелых женщин, которые продолжают давать жизнь, несмотря на все раны. Женщин надо уважать и оберегать", – заявил глава Римско-католической церкви.

Франциск также подчеркнул, что им также важно уделять внимание и предоставлять больше возможностей.

Ранее москвичей пригласили на виртуальную экскурсию, посвященную вкладу женщин в развитие культуры столицы РФ. Маршрут доступен в проекте "Прогулки со Львом-хранителем".

