Москву украсили праздничными плакатами к 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Праздничные плакаты появились на улицах столицы к Международному женскому дню. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Около 500 праздничных плакатов украсили столицу к 8 Марта. Яркие поздравления размещены на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах", – сообщили в ведомстве.
Помимо плакатов, на 50 цифровых билбордах столицы горожанам показывают тематические праздничные ролики. Видеопоздравление с Международным женским днем также показали на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате.
Кроме того, в праздничный режим переведена архитектурно-художественная подсветка в центре Москвы.
Ранее культурную программу к 8 Марта представили на платформе "Московской электронной школы". В библиотеке МЭШ учащимся предлагают посмотреть познавательный ролик об истории праздника, научать рисовать букеты и расскажут о главных женских персонажах романа "Тихий Дон".
Кроме того, экскурсию в честь женщин подготовили в интернет проекте "Прогулки со Львом-хранителем" к Международному женскому дню. В компании чат-бота горожане могут прогуляться по местам Москвы, которые связаны с женщинами, вложившими свой большой вклад в развитие культуры столицы и страны в целом.
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