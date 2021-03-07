Москву украсили праздничными плакатами к 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Праздничные плакаты появились на улицах столицы к Международному женскому дню. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Около 500 праздничных плакатов украсили столицу к 8 Марта. Яркие поздравления размещены на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах", – сообщили в ведомстве.

Помимо плакатов, на 50 цифровых билбордах столицы горожанам показывают тематические праздничные ролики. Видеопоздравление с Международным женским днем также показали на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате.

Кроме того, в праздничный режим переведена архитектурно-художественная подсветка в центре Москвы.

Ранее культурную программу к 8 Марта представили на платформе "Московской электронной школы". В библиотеке МЭШ учащимся предлагают посмотреть познавательный ролик об истории праздника, научать рисовать букеты и расскажут о главных женских персонажах романа "Тихий Дон".

Кроме того, экскурсию в честь женщин подготовили в интернет проекте "Прогулки со Львом-хранителем" к Международному женскому дню. В компании чат-бота горожане могут прогуляться по местам Москвы, которые связаны с женщинами, вложившими свой большой вклад в развитие культуры столицы и страны в целом.

