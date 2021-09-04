Талибы применили слезоточивый газ против женщин, вышедших на акцию за равноправие

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Активисты радикального движения "Талибан" (организация запрещена в России) применили слезоточивый газ против митингующих афганских женщин, которые вышли на улицы с требованием равноправия, сообщает РИА Новости.

Акция состоялась в Кабуле на площади вблизи президентского дворца. Женщины заявляли о своем недовольстве в вопросах ущемлении прав, а также получения образования и трудоустройства.

Уточняется, что талибы избили одну из активисток Наргис Садат. Кроме того, они стреляли в воздух.

Днем ранее женщины также выходили на митинг в Кабуле, до этого акции протеста проходили в городе Герат.

Ранее представитель движения Забихулла Муджахид утверждал, что женщинам не будет разрешено занимать министерские посты в новом правительстве Афганистана, а работу в министерствах, полиции и судебной они смогут осуществлять только в качестве помощников.

Сообщалось, что сторонники "Талибана" (запрещено в России) обещали "уважать права женщин" и не запрещать им выходить на улицу без сопровождения мужчины или работать. Тем не менее в провинциях, которые были захвачены раньше Кабула, все эти запреты уже действуют. По данным СМИ, на захваченных территориях женщинам позволяется выходить на улицу только вместе с мужчиной, а также им необходимо "покрывать себя", когда они покидают помещение.

Вместе с тем девушкам запретили работать за пределами дома, а девочкам ограничили образование.

Ранее Владимир Путин, согласившись с президентом Казахстана, заявил о необходимости объединить усилия для решения ситуации в Афганистане. Лидер государства отметил, что это необходимо в первую очередь для эффективного противодействия терроризму и распространению наркотиков.

