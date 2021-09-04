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В мире

10:30

Число погибших при стрельбе в Кабуле возросло до 17

за рубежом происшествия

Фото: AP/TASS/Rahmat Gul

По меньшей мере 17 человек погибли и 41 пострадал в Кабуле в результате инцидентов со стрельбой в воздух, совершенной боевиками запрещенного в РФ движения Талибан, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о гибели четырех человек и семи пострадавших.

Отмечается, что боевики канонадой отмечают захват единственной неподконтрольной движению провинции Панджшер. По словам талибов, стрельба велась в воздух и связана с празднованием. Представители руководства движения призвали боевиков прекратить стрельбу.

Ранее сообщалось, что контроль над афганской провинцией Панджшер перешел к представителям движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России). До этого в провинции шли ожесточенные боевые действия.

В середине августа талибы вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан.

Позднее силы сопротивления в афганской провинции Панджшер заявили, что запрещенная в России террористическая организация "Аль-Каида" присоединилась к талибам в борьбе с оппозицией.

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