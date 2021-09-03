Контроль над провинцией Панджшер перешел к талибам – СМИ

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Контроль над афганской провинцией Панджшер перешел к представителям движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России). Об этом сообщила турецкая газета Yeni Şafak со ссылкой на корреспондента в Кабуле.

В издании уточнили, что до этого в провинции шли ожесточенные боевые действия.

При этом источник РИА Новости опроверг информацию о том, что контроль над провинцией перешел к "Талибану". Во Фронте сопротивления Панджшера сообщили, что район не переходил под контроль радикального движения.

В середине августа талибы вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан.

Позднее силы сопротивления в афганской провинции Панджшер заявили, что запрещенная в России террористическая организация "Аль-Каида" присоединилась к талибам в борьбе с оппозицией.

