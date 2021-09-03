Путин призвал объединить усилия для решения ситуации в Афганистане

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Владимир Путин, согласившись с президентом Казахстана, заявил о необходимости объединить усилия для решения ситуации в Афганистане. Об этом президент сказал в ходе Восточного экономического форума.

"Нужно всем вместе объединять усилия сейчас, вместе бороться с этими проблемами. Согласен с президентом Казахстана, конечно, вместе нужно решать и вопрос легализации политических сил в самом Афганистане, посматривая на то, что происходит в реальной жизни. Но, повторяю, нужно этим заняться – объединением усилий", – сказал Путин.

Лидер государства отметил, что это необходимо в первую очередь для эффективного противодействия терроризму и распространению наркотиков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не планирует выступать в качестве посредника между запрещенным в России террористическим движением "Талибан" и другими политическими силами в Афганистане.

В середине августа талибы вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан, чтобы избежать кровопролития.

