Путин призвал объединить усилия для решения ситуации в Афганистане

13:23
Фото: AP Photo/Shekib Rahmani
Владимир Путин, согласившись с президентом Казахстана, заявил о необходимости объединить усилия для решения ситуации в Афганистане. Об этом президент сказал в ходе Восточного экономического форума.
"Нужно всем вместе объединять усилия сейчас, вместе бороться с этими проблемами. Согласен с президентом Казахстана, конечно, вместе нужно решать и вопрос легализации политических сил в самом Афганистане, посматривая на то, что происходит в реальной жизни. Но, повторяю, нужно этим заняться – объединением усилий", – сказал Путин.
Лидер государства отметил, что это необходимо в первую очередь для эффективного противодействия терроризму и распространению наркотиков.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не планирует выступать в качестве посредника между запрещенным в России террористическим движением "Талибан" и другими политическими силами в Афганистане.
В середине августа талибы вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан, чтобы избежать кровопролития.
Шойгу заявил об угрозе из-за доставшегося талибам оружия
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