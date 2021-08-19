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Политика

10:18

"Талибан" предложит женщинам должности в новом правительстве Афганистана

политика за рубежом

Фото: AP Photo/Mariam Zuhaib

Запрещенное в России террористическое движение "Талибан" предложит женщинам должности в новом правительстве Афганистана. Об этом сообщает News.ru.

Уточняется, что помимо женщин работу в новом правительстве предложат членам предыдущих администраций Афганистана. В настоящее время идут переговоры между талибами и представителями прошлого руководства страны.

Ранее сообщалось, что молодые афганки опасаются, что с приходом новой власти они больше не смогут вести привычный образ жизни. Талибы между тем утверждают, что будут уважать права женщин и позволят им работать. Причиной для опасений стало сообщение телеканала Tolo News, по сведениям которого члены террористического движения после захвата Кабула стали замазывать краской витрины магазинов и салонов красоты, на которых были изображены женщины.

15 августа запрещенное в России талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. Боевики заняли президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Официальный представитель катарского офиса "Талибана" Мохаммад Наим заявил, что в ближайшее время движение определит новую форму правления в Афганистане.

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