Талибы призвали женщин участвовать в управлении Афганистаном – СМИ

11:57
Фото: ТАСС/EPA/STRINGER
Талибы планируют привлечь женщин к управлению Афганистаном. Об этом сообщил телеканал "Аль-Хадас" со ссылкой на одного из представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Талибы утверждают, что будут уважать права женщин и позволят им работать. Также представитель запрещенного на территории России движения заявил, что члены "Талибана" предложили женщинам войти в состав будущего правительства.
Несмотря на это, многие молодые афганки всерьез опасаются, что больше не смогут вести привычный образ жизни. Причиной для их опасений стало сообщение телеканала Tolo News. По сведениям журналистов, после захвата Кабула талибы стали замазывать краской витрины магазинов и салонов красоты, на которых были изображены женщины.
Между тем отмечается, что афганский телеканал Tolo News продолжил вещание с женщинами-ведущими, не встретив возражений со стороны талибов. Об этом заявил Саад Мохсени, директор медиакомпании Moby Media Group, в состав которой входит телеканал.
Глава новостной службы телеканала Мирака Попал также подтвердил, что женщины-ведущие продолжают выходить в эфир Tolo News.
Накануне талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
Официальный представитель катарского офиса "Талибана" Мохаммад Наим заявил, что в ближайшее время движение определит новую форму правления в Афганистане.
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