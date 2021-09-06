Талибы заявили о захвате мавзолея отца лидера афганского сопротивления

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Территорию мавзолея отца нынешнего лидера сил афганского сопротивления Ахмада Шаха Масуда, прозванного Панджшерским львом, захватили боевики запрещенного в РФ движения "Талибан". Об этом сообщает портал Shahraranews.

Известно, что Масуд призвал всех афганцев активно сопротивляться талибам, которые находятся на территории здания.

До этого представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид заявил об окончании военных действий в Афганистане.

Ранее Муджахид сообщил о полном взятии под контроль провинции Панджшер. По его словам, некоторые повстанцы потерпели поражение, а некоторые сбежали.

В середине августа талибы вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над всей территорией Афганистана.

В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан.

