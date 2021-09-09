РФ не подтвердила начало обсуждения с США подготовки новой встречи президентов – СМИ

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Российская сторона не подтвердила информацию о начале обсуждения с США подготовки новой встречи лидеров государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

"Не можем подтвердить факт начала обсуждения с США относительно подготовки встречи на высшем уровне", – сказал собеседник агентства.

До этого ряд СМИ сообщили, что Москва и Вашингтон приступили к переговорам по подготовке новой встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

Ранее российский лидер провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. В ходе него политики обстоятельно обсудили нынешнюю ситуацию в Афганистане, подчеркнули важность поддержания в стране мира и недопущения насилия.

Они также выразили готовность к сотрудничеству в вопросах недопущения распространения терроризма, экстремизма и наркопреступности.

