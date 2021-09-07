Памфилова заявила о желании США дискредитировать выборы в РФ

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Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выразила мнение, что после негативной мировой оценки выборов президента США американская сторона может попытаться дискредитировать избирательную кампанию в России.

"Это наша общая проблема, если мы хотим не допустить роста количества фейков. Ведь после выборов президента Соединенных Штатов и негативной оценки мировой общественностью этих выборов американской стороне надо перевести стрелки на нас, это их дело чести", – сказала Памфилова в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

Глава ЦИК подчеркнула, что нужно не допустить дискредитации выборов.

"Мы вместе должны отстоять наши выборы, прямые, в отличие от (выборов. – Прим. ред.) тех, кто пытается нас учить", – сказала она.

Памфилова добавила, что выборы должны проходить максимально открыто.



6 сентября стало известно, что группа международных наблюдателей от ПАСЕ прибудет в Москву для оценки парламентских выборов. В рамках визита представители организации намерены встретиться с ключевыми российскими политическими фигурами из числа членов как парламентских, так и непарламентских партий, а также с наблюдателями, журналистами, представителями общественных организаций и ЦИК.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

