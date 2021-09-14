Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане

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Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым ситуацию в Афганистане. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Была обсуждена ситуация в Афганистане, [также было] условлено о дальнейших личных контактах", – говорится в сообщении.

Помимо этого, ситуацию в Афганистане российский лидер обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры стран также коснулись темы учений "Запад-2021".

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) объявили об установлении своего контроля над всей территорией страны. Последние две недели августа из аэропорта Кабула проходила массовая эвакуация. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

