Путин заявил об увеличении товарооборота между РФ и Сирией в 2021 году

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Товарооборот между Россией и Сирией в первой половине 2021 года вырос в 3,5 раза, заявил Владимир Путин на встрече с президентом арабской республики Башаром Асадом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Наши совместные усилия тоже приносят определенный результат. Я сейчас говорю не только о гуманитарной помощи со стороны России сирийскому народу, говорю и о развитии торгово-экономических связей", – отметил Путин.

Ранее стало известно, что Владимир Путин провел встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. Российский лидер поздравил сирийского коллегу с хорошим результатом президентских выборов. Президент России также отметил, что Асад делает многое для налаживания диалога с политическими оппонентами.

В свою очередь, Асад поблагодарил Россию за гуманитарную помощь и содействие в борьбе с коронавирусом.