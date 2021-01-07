Шойгу сравнил подготовку прошлогоднего визита Путина в Дамаск с триллером

ТАСС/Вадим Савцикий/пресс-служба Минобороны РФ

Подготовка рождественского визита Владимира Путина в Дамаск в 2020 году напоминала голливудский триллер, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Если снять детальный и с раскрытием всего фильм, то это может быть, с одной стороны, таким очень и очень хорошим учебником и пособием по организации подобного рода работы всех служб без исключения <...> А с другой стороны, это будет такой триллер похлеще и любого голливудского, и любого другого", – сказал Шойгу в фильме "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск" в эфире канала "Россия 1".

Президент России посетил Дамаск 7 января 2020 года. В Сирии глава российского государства провел встречу с президентом страны Башаром Асадом, а также посетил командный пункт российской группировки войск в Сирии. По дороге на встречу президент отметил, что мирная жизнь в стране заметно восстанавливается.

Кроме того, были проведены двусторонние переговоры, в рамках которых Путин заявил о прохождении огромного расстояния на пути восстановления "сирийской государственности и территориальной целостности".