Путин отметил вклад РПЦ в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством. В своем поздравлении он отметил вклад Русской православной церкви и других христианских конфессий в воспитание поколения и заботу о поддержании межнационального и межрелигиозного диалога.

"Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей радость и надежду, обращает их к непреходящим духовным ценностям. Важно, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии уделяют неустанное внимание вопросам нравственного здоровья общества, укрепления института семьи, воспитания подрастающего поколения", – говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства пожелал всем, кто отмечает Рождество, успехов, благополучия и исполнения желаний.

Путин уже традиционно в этот день не остается в столице, а выбирает одну из церквей в регионах России. В этом году президент встретил Рождество в храме, построенном в 1292 году – церкви Николы на Липне в окрестностях Великого Новгорода.

Ранее с Рождеством москвичей поздравил Сергей Собянин. По словам мэра Москвы, этот праздник несет людям радость и надежду, которые необходимы в сложный период времени.

Православные христиане празднуют 7 января Рождество Христово. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил праздничную литургию в храме Христа Спасителя.

Рождество Христово – один из центральных праздников христианства, установленный в честь рождения на свет Иисуса Христа. Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос появился на свет от Девы Марии в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме.