Путин отметил вклад РПЦ в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством. В своем поздравлении он отметил вклад Русской православной церкви и других христианских конфессий в воспитание поколения и заботу о поддержании межнационального и межрелигиозного диалога.
"Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей радость и надежду, обращает их к непреходящим духовным ценностям. Важно, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии уделяют неустанное внимание вопросам нравственного здоровья общества, укрепления института семьи, воспитания подрастающего поколения", – говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.
Глава государства пожелал всем, кто отмечает Рождество, успехов, благополучия и исполнения желаний.
Путин уже традиционно в этот день не остается в столице, а выбирает одну из церквей в регионах России. В этом году президент встретил Рождество в храме, построенном в 1292 году – церкви Николы на Липне в окрестностях Великого Новгорода.
Ранее с Рождеством москвичей поздравил Сергей Собянин. По словам мэра Москвы, этот праздник несет людям радость и надежду, которые необходимы в сложный период времени.
Православные христиане празднуют 7 января Рождество Христово. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил праздничную литургию в храме Христа Спасителя.
Рождество Христово – один из центральных праздников христианства, установленный в честь рождения на свет Иисуса Христа. Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос появился на свет от Девы Марии в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме.
Патриаршее богослужение началось в Храме Христа Спасителя
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: