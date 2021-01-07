Рождество несет людям радость и надежду, необходимые в сложное время – Собянин

09:41
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством. По словам мэра Москвы, этот праздник несет людям радость и надежду, которые необходимы в сложный период времени.
"Коронавирус внес в нашу жизнь ограничения, но ничто не может помешать нам дарить любовь и тепло своим близким, заботиться об одиноких и пожилых людях, обо всех, кто нуждается во внимании", – написал Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Мэр уверен, что стремление творить добро останется на весь год, так же как сохранится и атмосфера взаимной поддержки, родившаяся в дни пандемии. Он пожелал жителям столицы крепкого здоровья, благополучия, мира и большого счастья.
"Пусть в Рождество исполнятся ваши самые заветные желания и мечты! – добавил Собянин.
Накануне мэр напомнил, что в нынешние праздничные дни из-за пандемии коронавируса потребовалось отказаться от массовых мероприятий и гуляний. По его словам, несмотря на это, власти постарались добавить яркости в новогодние праздники.
Православные христиане празднуют 7 января Рождество Христово. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил праздничную литургию в храме Христа Спасителя.
Рождество Христово – один из центральных праздников христианства, установленный в честь рождения на свет Иисуса Христа. Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос появился на свет от Девы Марии в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме.
Патриаршее богослужение началось в Храме Христа Спасителя
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