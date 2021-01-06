Около 60 пар планируют зарегистрировать брак 7 января в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Порядка 60 пар намерены зарегистрировать брак 7 января в Москве. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что пожениться молодые смогут только во Дворце бракосочетания № 1 и в Шипиловском отделе ЗАГС.

"В 2020 году впервые прошли торжественные церемонии заключения брака непосредственно в Рождество. До прошлого года 7 января было выходным днем для отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания. С появлением этой традиции мы видим, что эта дата популярна среди молодоженов", – поделилась исполняющая обязанности начальника столичного Управления ЗАГС Светлана Уханева.

Она добавила, что на церемонии в праздничные даты ведущие готовят уникальные тексты, соответствующие тематике торжества.

Церемонии бракосочетания в столице пройдут и 8 января. Тогда состоится около 40 регистраций. За все время новогодних каникул мужем и женой станут около 200 влюбленных.

Зарегистрировать брак в Москве желающие могут в шести дворцах бракосочетания, 32 отделах ЗАГС и на более чем 30 необычных площадках.

Ранее сообщалось, за последние 20 лет в Москве в новогодние каникулы поженились более 12 тысяч пар. Самая популярная дата для бракосочетания на новогодних праздниках – 10 января.

