Около 60 пар планируют зарегистрировать брак 7 января в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Порядка 60 пар намерены зарегистрировать брак 7 января в Москве. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что пожениться молодые смогут только во Дворце бракосочетания № 1 и в Шипиловском отделе ЗАГС.
"В 2020 году впервые прошли торжественные церемонии заключения брака непосредственно в Рождество. До прошлого года 7 января было выходным днем для отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания. С появлением этой традиции мы видим, что эта дата популярна среди молодоженов", – поделилась исполняющая обязанности начальника столичного Управления ЗАГС Светлана Уханева.
Она добавила, что на церемонии в праздничные даты ведущие готовят уникальные тексты, соответствующие тематике торжества.
Церемонии бракосочетания в столице пройдут и 8 января. Тогда состоится около 40 регистраций. За все время новогодних каникул мужем и женой станут около 200 влюбленных.
Зарегистрировать брак в Москве желающие могут в шести дворцах бракосочетания, 32 отделах ЗАГС и на более чем 30 необычных площадках.
Ранее сообщалось, за последние 20 лет в Москве в новогодние каникулы поженились более 12 тысяч пар. Самая популярная дата для бракосочетания на новогодних праздниках – 10 января.
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