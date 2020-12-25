Подать заявление на регистрацию брака теперь можно на портале mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На портале mos.ru теперь можно подать заявление на регистрацию брака. На его отправку потребуется не более 10–15 минут, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Мы видим, что все больше московских молодоженов выбирают электронный способ подачи заявления в ЗАГС. В этом году почти половина будущих супругов сделала выбор в пользу онлайн-заявлений, поэтому мы решили сделать эту услугу еще проще и доступнее – соответствующее заявление теперь можно подать на портале mos.ru", – рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, через портал подается одно совместное заявление от одного из молодоженов. Ракова уточнила, что один заявитель должен внести данные за двоих, а второй только проверить их и подтвердить отправку заявления.

Сервис расположен в разделе "Услуги" в категории "Семья, дети". Для подачи заявления необходимо зарегистрироваться, выполнив вход через учетную запись портала "Госуслуги". После этого молодоженам представят на выбор отделы ЗАГС, после чего откроется доступ к заполнению онлайн-заявления.

При оплате госпошлины на портале молодоженам будет доступна 30-процентная скидка. После поступления заявления в ЗАГС молодоженам придет соответствующее подтверждение в личный кабинет на mos.ru. Сервис был разработан комплексом социального развития Москвы и департаментом информационных технологий.

Ранее сообщалось, что самым популярным ЗАГСом у столичных молодоженов в 2020 году стал Дворец бракосочетания № 1. Там поженились более пяти тысяч пар.

Среди необычных площадок столицы наибольшей популярностью пользовался особняк "Роял", где поженились более 500 пар. Всего в особняках и усадьбах за 2020 год провели более 1,8 тысячи церемоний. Еще 600 пар поженились в башнях "Москвы-Сити" и более 300 – на стадионах "Спартак" и "Лужники".

На данный момент в Москве есть разные места для регистрации брака: 32 классических отдела ЗАГС, 30 необычных площадок и 5 дворцов бракосочетания. С 9 декабря открыта подача заявлений на регистрацию брака на необычных площадках на 2021 год.