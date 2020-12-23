Дворец бракосочетания № 1 в Москве стал самым популярным ЗАГСом в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Самым популярным ЗАГСом у столичных молодоженов в 2020 году стал Дворец бракосочетания № 1. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Дворец бракосочетания № 1, наиболее известный как Грибоедовский ЗАГС, стал самым популярным местом для заключения брака в 2020 году в Москве. Здесь поженились более пяти тысяч пар", – рассказали в пресс-службе управления записи актов гражданского состояния.

Среди необычных площадок столицы наибольшей популярностью пользовался особняк "Роял", где поженились более 500 пар. Всего в особняках и усадьбах за 2020 год провели более 1,8 тысячи церемоний. Еще 600 пар поженились в башнях "Москвы-Сити" и более 300 – на стадионах "Спартак" и "Лужники".

На данный момент в Москве есть разные места для регистрации брака, а именно 32 классических отдела ЗАГС, 30 необычных площадок и 5 дворцов бракосочетания. С 9 декабря открыта подача заявлений на регистрацию брака на необычных площадках на 2021 год.

Ранее сообщалось, что в ЗАГСы Москвы подали свыше тысячи заявлений на предновогоднюю регистрацию брака. Речь идет о периоде с 25 по 31 декабря. Более 120 пар, в частности, рассчитывают на церемонию на необычных площадках столицы.