Столичные ЗАГСы завершили оцифровку самого большого архива России

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичных ЗАГСах завершилась оцифровка всех документов, зарегистрированных в ведомстве с 1926 года. Они были переданы в федеральный реестр. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В работе над документами были задействованы 500 человек. Параллельно сотрудники продолжали принимать заявителей и регистрировали акты гражданского состояния.
Теперь благодаря оцифровке заявители могут потребовать документы в любом ЗАГСе по всей стране. Всего в федеральный реестр передано более 27 миллионов архивных документов.
"Теперь в любой точке нашей страны можно быстро получить услугу. Я надеюсь, что не только москвичи, но и все жители страны почувствуют эти изменения", – сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она также добавила, что качество услуг ЗАГСов продолжает повышаться, несмотря на пандемию коронавируса. По словам заммэра, столичные ведомства одни из первых ввели электронную подачу заявлений.
Ранее стало известно, что в ЗАГСы Москвы подано свыше тысячи заявлений на регистрацию брака в период с 25 по 31 декабря. Как уточняется, более 120 пар планируют заключить брак на необычных площадках.
В канун Нового года в столичных ЗАГСах собираются пожениться более тысячи пар
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