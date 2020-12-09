Подача заявлений на заключение брака в 2021 году на необычных площадках открылась в Москве

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В столице открылся прием заявлений на регистрацию брака на необычных площадках на 2021 год, сообщает Агентство "Москва". Для молодоженов уже доступно свыше четырех тысяч свободных слотов.
И. о. начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала, что о заключении брака в необычных местах мечтали многие молодожены, и появилась такая возможность в 2019 году. Тогда для проведения свадебной церемонии предлагалось выбрать из 20 площадок.
"Популярность таких регистраций только возрастает. С начала запуска проекта на необычных площадках прошло около 12 тысяч торжественных церемоний заключения брака. Это более 20% от общего количества торжественных церемоний в отделах ЗАГС по пятницам и субботам", – заявила она.
Сегодня для влюбленных доступно более 30 необычных локаций, и этот список еще планируется пополнить в 2021 году. Список необычных мест будет постепенно увеличиваться.
Как уточнили в пресс-службе управления ЗАГС, сейчас открыто более 50% слотов для регистрации брака на необычных площадках. К примеру, доступны на выбор даты в усадьбе Муравьевых-Апостолов.
Также молодожены могут подать заявление на регистрацию брака в особняке "Роял", особняке на Волхонке, храме Матроны Московской, усадьбе Третьякова и усадьбе "Остафьево".
Среди башен "Москва-Сити" для подачи заявления открыты даты для заключения брака в башне "Око". Каждый месяц там смогут пожениться около 30 пар, летом эта цифра увеличится. В списке площадок значится и Останкинская телебашня. Торжественные церемонии на ней проводятся с мая по октябрь в связи с погодой и мерами безопасности.
Провести церемонию можно в Центре искусств храма Христа Спасителя, в Loft-Hall, в Центральном московском ипподроме, Московском планетарии или в "Москвариуме".
Весь перечень и даты можно посмотреть на портале мэра и правительства Москвы. Подать заявление можно онлайн, а также лично в отделе ЗАГС, который закреплен за выбранной площадкой. Сделать это можно не раньше чем за год и не позднее чем за месяц до желаемой даты. Также нужно оплатить государственную пошлину в 350 рублей.
Ранее стало известно, что в ЗАГСы Москвы подано свыше тысячи заявлений на регистрацию брака в период с 25 по 31 декабря. Более 120 пар планируют заключить брак на необычных площадках.
Регистрации будут проходить и в будние дни в канун Нового года, а 31 декабря планируют пожениться свыше 150 пар.
Для молодых в новогодние праздники будут открыты четыре отдела ЗАГС. В Шипиловский отдел ЗАГС и Дворец бракосочетания № 1 можно подать заявление на 7 января, во Дворец бракосочетания № 3 и Дворец бракосочетания № 5 – на 8 января.
С 4 по 7 января будут открыты дежурные отделы ЗАГС для регистрации рождения и смерти в рамках особой компетенции. 8 января у столичных отделов ЗАГС выходной день, за исключением дворцов бракосочетания № 3 и 5.
В связи с эпидемиологической обстановкой ЗАГСы Москвы ограничили до пяти человек число гостей на регистрациях брака. В зале торжественной регистрации могут присутствовать не более семи человек, включая молодоженов, с условием обязательного использования средств индивидуальной защиты.
ЗАГСы Москвы ограничили число гостей на регистрацию брака
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