В ЗАГСах рассказали, как часто женятся москвичи в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

За последние 20 лет в Москве в новогодние каникулы поженились более 12 тысяч пар, сообщает исполняющая обязанности начальника управления столичных ЗАГС Светлана Уханева на сайте мэра и правительства Москвы.

По ее словам, самая популярная дата для бракосочетания на новогодних праздниках – 10 января, а рекорд по числу заключенных браков в этот период был установлен в 2004 году. Тогда с 1 по 10 января в Москве расписались полторы тысячи пар, причем браки заключались 3, 6, 8, 9 и 10 января.

На втором месте оказался 2009 год, когда столичные ЗАГСы зарегистрировали 1,3 тысячи браков. В том году москвичи женились в основном 9 и 10 января, а около 30 церемоний прошло 6 января.

"Торжественные церемонии заключения брака в праздничные дни приобретают особую изюминку. Особенно отличаются новогодние регистрации брака, когда город и отделы ЗАГС украшены в тематике праздника, а ведущие церемоний поздравляют молодоженов уникальной речью для бракосочетания", – сказала Уханева.

По ее словам, в прошлом году большое количество браков было заключено на Рождество, 7 января. В 2020 году церемонии проводились в этот день впервые за 20 лет. В этот день поженились свыше 50 пар, 30 из них – во Дворце бракосочетания № 1, 12 – во Дворце бракосочетания № 3. Еще 15 браков было заключено во Дворце бракосочетания № 5 в Измайловском кремле.

Кроме того, популярной датой является и 6 января. В канун Рождества прошло около 500 церемоний в 2001 году, а также по 150 браков было зарегистрировано в 2000 и 2006 годах.

Ранее сообщалось, что за первые девять месяцев 2020 года в России было зарегистрировано на 138 тысяч браков меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Минюста, с января по октябрь 2020 года оформили 581 тысячу браков против 719 тысяч за такой же промежуток 2019 года. Количество разводов также снизилось на 57 тысяч – с 458 до 401 тысячи.