В России за год уменьшилось число регистрируемых браков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
За первые девять месяцев 2020 года в России было зарегистрировано на 138 тысяч браков меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает RT со ссылкой на статистику Минюста РФ.
По данным ведомства, с января по октябрь 2020 года оформили 581 тысячу браков против 719 тысяч за такой же промежуток 2019 года. Количество разводов также снизилось на 57 тысяч – с 458 до 401 тысячи.
"За девять месяцев 2020 года по состоянию на 01.10.2020 на территории Российской Федерации были составлены 581 320 записей актов о заключении брака, а также 401 339 записей актов о расторжении брака", – сообщает министерство.
Ранее сообщалось, что численность разводов в России увеличилась в отдельные месяцы во время и после весеннего режима самоизоляции. В частности, в июле 2020 года на развод подали 58,1 тысячи пар. Это на 2,5 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе и сентябре данные показатели также превышали прошлогодние – по 58 тысяч в каждом месяце.
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