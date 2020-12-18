Столичные ЗАГСы завершили оцифровку архивного фонда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более 27 миллионов документов фонда записей актов гражданского состояния Москвы было оцифровано и передано в единый реестр ЗАГС, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Московский архивный фонд является самым крупным в стране, и сегодня завершается его оцифровка. Теперь эти данные стали более доступными для жителей. Из любой точки нашей страны можно получать услуги еще быстрее", – отметила она.
По словам заммэра, сотрудниками столичных ЗАГСов были оцифрованы абсолютно все записи, зарегистрированные в московских ведомствах с 1926 года. Она также отметила работу сотрудников в период пандемии.
"Количество торжеств пришлось сократить, но граждане продолжали регистрировать браки", – добавила она.
Также Ракова поздравила работников ЗАГС с их профессиональным праздником, который отмечается 18 декабря.
Ранее стало известно, что в ЗАГСы Москвы подано свыше тысячи заявлений на регистрацию брака в период с 25 по 31 декабря. Как уточняется, более 120 пар планируют заключить брак на необычных площадках.
"Это наш город": открылась подача заявлений на заключение брака на необычных площадках
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: