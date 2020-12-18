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Город

11:40

Столичные ЗАГСы завершили оцифровку архивного фонда

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 27 миллионов документов фонда записей актов гражданского состояния Москвы было оцифровано и передано в единый реестр ЗАГС, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Московский архивный фонд является самым крупным в стране, и сегодня завершается его оцифровка. Теперь эти данные стали более доступными для жителей. Из любой точки нашей страны можно получать услуги еще быстрее", – отметила она.

По словам заммэра, сотрудниками столичных ЗАГСов были оцифрованы абсолютно все записи, зарегистрированные в московских ведомствах с 1926 года. Она также отметила работу сотрудников в период пандемии.

"Количество торжеств пришлось сократить, но граждане продолжали регистрировать браки", – добавила она.

Также Ракова поздравила работников ЗАГС с их профессиональным праздником, который отмечается 18 декабря.

Ранее стало известно, что в ЗАГСы Москвы подано свыше тысячи заявлений на регистрацию брака в период с 25 по 31 декабря. Как уточняется, более 120 пар планируют заключить брак на необычных площадках.

"Это наш город": открылась подача заявлений на заключение брака на необычных площадках

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