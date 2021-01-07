Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством. Слова главы государства передает РИА Новости.
Президент РФ отметил, что надежда на лучшее и ожидание чуда являются путеводной звездой людей.
"Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас и надежды на лучшее. <...> С праздником! С Рождеством!" – сказал Путин.
Президента России спросили, почему с религиозной точки зрения в мире происходят многочисленные сложности. Путин ответил, что с этим вопросом лучше обратиться к священнослужителям.
"С религиозной точки зрения этот вопрос лучше задать батюшке-священнику. Я могу сказать как светский человек", – ответил президент.
Путин уже традиционно в этот день не остается в столице, а выбирает одну из церквей в регионах России. В этом году президент встретил Рождество в храме, построенном в 1292 году – церкви Николы на Липне в окрестностях Великого Новгорода.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Рождеством. Градоначальник отметил, что в нынешнем году из-за пандемии коронавируса потребовалось отказаться от массовых мероприятий и гуляний.
Патриаршее богослужение началось в Храме Христа Спасителя
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