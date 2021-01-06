В Подмосковье перед Рождеством очистили от снега дороги к храмам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московской области перед Рождеством очистили от снега почти 500 дорог, ведущих к храмам. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

"В преддверии Рождества на 479 дорогах Подмосковья к 454 церквям и храмам провели работы по дополнительному содержанию", – рассказали в ведомстве.

По данным министерства, с проезжей части убрали снег и произвели обработку реагентами. В этих работах задействовали 1,1 тысячи единиц спецтехники и 1,6 тысячи дорожных рабочих.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в ночь на 7 января в Московской области местами будут снегопад и гололедица. Автомобилистов и пешеходов призвали соблюдать меры безопасности.

Научный руководитель организации Роман Вильфанд также отметил, что температура воздуха в Москве в ночь на 7 января составит 6-8 градусов мороза. В Московской области этот показатель будет ниже – до минус 10.

