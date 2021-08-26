Байден заявил, что Россия знает, кто стоит за кибератаками

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Президент США Джо Байден выразил мнение, что российские власти знают участников кибератак с применением вирусов-вымогателей. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что свое заявление Байден сделал на совещании по кибербезопасности. Американский лидер напомнил, что затрагивал данную тему на саммите с Владимиром Путиным.

"Они (российские власти. – Прим. ред.) знают, где они и кто они (стоящие за кибератаками. – Прим. ред.)", – сказал президент США.

Байден добавил, что власти Соединенных штатов ожидают от России привлечения виновных к ответственности.

Ранее в Кремле сообщили о начале взаимодействия РФ и США по борьбе с киберпреступностью. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял о проходящих двусторонних консультациях по данной теме.

Позднее Россия предложила ООН ввести новые составы преступлений для пресечения международных правонарушений с использованием IT-технологий. Таким образом, РФ стала первым государством, разработавшим и представившим в спецкомитет проект универсальной конвенции, направленной на противодействие преступности в киберпространстве.