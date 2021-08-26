Байден заявил, что Россия знает, кто стоит за кибератаками

Фото: depositphotos/borjomi88
Президент США Джо Байден выразил мнение, что российские власти знают участников кибератак с применением вирусов-вымогателей. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что свое заявление Байден сделал на совещании по кибербезопасности. Американский лидер напомнил, что затрагивал данную тему на саммите с Владимиром Путиным.
"Они (российские власти. – Прим. ред.) знают, где они и кто они (стоящие за кибератаками. – Прим. ред.)", – сказал президент США.
Байден добавил, что власти Соединенных штатов ожидают от России привлечения виновных к ответственности.
Ранее в Кремле сообщили о начале взаимодействия РФ и США по борьбе с киберпреступностью. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял о проходящих двусторонних консультациях по данной теме.
Позднее Россия предложила ООН ввести новые составы преступлений для пресечения международных правонарушений с использованием IT-технологий. Таким образом, РФ стала первым государством, разработавшим и представившим в спецкомитет проект универсальной конвенции, направленной на противодействие преступности в киберпространстве.
Россия не ведет войну в киберпространстве – Путин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: