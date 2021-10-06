В СБ РФ рассказали о попытках террористов заразить коронавирусом население ряда стран

17:31
Фото: depositphotos/zabelin
Террористы хотели заразить COVID-19 гражданское население нескольких стран. Об этом рассказал замсекретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью "Российской газете".
По его словам, подобные попытки уже были зафиксированы в некоторых государствах.
"Такие действия, например, выявлены индийскими спецслужбами. В свою очередь, в Тунисе арестованы местные экстремисты, незаконно проникшие в казармы военнослужащих правоохранительных органов с целью инфицирования личного состава", – отметил Коков.
Он добавил, что террористы стали реже использовать преднамеренные наезды на граждан. Коков считает, что это может быть обусловлено принятыми мерами безопасности и введенными коронавирусными ограничениями, которые запрещают массовые мероприятия.
"Во время пандемии эмиссары всевозможных террористических организаций заметно активизировались в интернете. Через социальные сети они стали дискредитировать действия местных властей в сфере борьбы с пандемией, формировать у населения настроения растерянности и неопределенности. Активизировалась также вербовочная деятельность в интернете", – подчеркнул Коков.
По его словам, проведенные в США социологические исследования показали, что во время массовой самоизоляции в интернете возросла востребованность экстремистского контента. Представитель Совбеза считает, что это повлечет за собой расширение социальной базы радикалов.
Ранее сообщалось, что террористов, задержанных в Свердловской области, выдворят из страны. В отношении пятерых задержанных лиц возбуждено три уголовных дела.
Ко всем задержанным злоумышленникам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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