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Происшествия

08:42

Террористов, задержанных в Свердловской области, выдворят из страны

происшествия

Фото: ФСБ РФ

В Свердловской области в ходе трех спецопераций сотрудники ФСБ задержали 15 членов террористического сообщества. Десятерых из них выдворят из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

"В отношении пятерых задержанных лиц возбуждено три уголовных дела, ко всем задержанным злоумышленникам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении десятерых иностранцев принято решение об их выдворении в страну исхода с закрытием въезда в Российскую Федерацию на различные длительные сроки", – отметили в управлении.

В пресс-службе уточнили, что дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьями 205.1 ("Содействие террористической деятельности"), 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма"), 205.4 ("Организация террористического сообщества и участие в нем"), 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ"), 223.1 ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ") УК РФ.

Уроженцев Центральной Азии, которые склоняли мигрантов к осуществлению терактов на территории России, задержали накануне. В ходе обысков сотрудники ФСБ изъяли у террористов три килограмма взрывчатки.

"Из незаконного оборота изъято аммиачно-селитренное взрывчатое вещество общей массой порядка 3 килограмм, которое участники ячейки изготовили самостоятельно в целях реализации своих преступных планов", – сообщили в пресс-службе.

По данным управления, двое уроженцев одной из стран Центральной Азии, основали террористическое сообщество. С мая по сентябрь 2021 года они занимались вербовкой соотечественников. Поддавшись на пропаганду идей терроризма, трое иностранцев присоединились к сообществу и приняли на себя обязанности по совершению терактов на Среднем Урале. В числе запланированных атак названы взрывы и вооруженные нападения на граждан России с использованием холодного оружия.

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