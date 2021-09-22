Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

18:26

В Екатеринбурге задержали группу лиц, склонявших мигрантов к терроризму

происшествия регионы

Фото: Depositphotos/Grigorenko

Сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге уроженцев Центральной Азии, которые склоняли мигрантов к осуществлению терактов на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в Екатеринбурге пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки, состоящей из уроженцев государств Центрально-Азиатского региона", – отметили в ведомстве.

По данным силовиков, задержанные пропагандировали среди трудовых мигрантов идеи международных террористических организаций, а также склоняли их к совершению в России терактов. В ходе обысков были обнаружены доказательства их преступной деятельности, в частности их связи с террористическими организациями Ближнего Востока.

Ранее в Красноярске сотрудники ФСБ задержали двух вербовщиков запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Было установлено, что граждане одной из центральноазиатских республик склоняли жителей города к участию в деструктивной деятельности. По данному факту были возбуждены уголовные дела.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать