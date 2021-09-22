В Екатеринбурге задержали группу лиц, склонявших мигрантов к терроризму

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Сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге уроженцев Центральной Азии, которые склоняли мигрантов к осуществлению терактов на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности в Екатеринбурге пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки, состоящей из уроженцев государств Центрально-Азиатского региона", – отметили в ведомстве.
По данным силовиков, задержанные пропагандировали среди трудовых мигрантов идеи международных террористических организаций, а также склоняли их к совершению в России терактов. В ходе обысков были обнаружены доказательства их преступной деятельности, в частности их связи с террористическими организациями Ближнего Востока.
Ранее в Красноярске сотрудники ФСБ задержали двух вербовщиков запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Было установлено, что граждане одной из центральноазиатских республик склоняли жителей города к участию в деструктивной деятельности. По данному факту были возбуждены уголовные дела.
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