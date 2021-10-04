В Москве задержали восемь исламистов из "Хизб ут-Тахрира"

09:54
Фото: ФСБ РФ
В Москве задержали восьмерых участников ячейки террористов из запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.
"Задержаны два главаря и шесть ее активных участников", – говорится в сообщении.
На конспиративных сборах преступники распространяли террористическую идеологию среди жителей столичного региона.
Силовики изъяли у исламистов запрещенные пропагандистские материалы. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух главарей и трех членов запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир", вербовавших местных мусульман. Операция по их задержанию была проведена совместно с МВД и Росгвардией.
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