Захарова считает, что россияне могут быть среди террористов в сирийско-иракской зоне

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что среди десяти тысяч иностранных террористов-боевиков, находящихся на территории Сирии и Ирака, могут быть граждане РФ. Об этом она заявила в интервью агентству Франс Пресс.

Она отметила, что точной информацией по данному вопросу МИД России не располагает, так как установление гражданской принадлежности иностранных террористов-боевиков во многих случаях затруднено.

"Со своей стороны сообщаем, что, по данным мониторинговой группы санкционных комитетов СБ ООН 1267/1989/2253 и 1988, численность иностранных террористов-боевиков в сирийско-иракской зоне превышает 10 тысяч человек. Можно предполагать, что среди них есть и российские граждане", – сказала Захарова.

По ее словам, более 340 несовершеннолетних граждан РФ за последние годы удалось вернуть на родину из Сирии и Ирака.

"Соответствующая работа ведется под эгидой аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка при содействии МИД России", – добавила она.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что необходимо выработать дополнительные меры против преступников из Афганистана, которые под видом беженцев проникают на территорию СНГ.