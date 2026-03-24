Госдеп США назвал российские "Посейдон" и "Буревестник" запредельными

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно в ходе слушаний в комитете сената Штатов назвал российский подводный беспилотный аппарат "Посейдон" и ракету "Буревестник" запредельными.

Он подчеркнул, что системы вооружений РФ превосходят даже российские мерки. При этом Динанно не пояснил, что подразумевает под "запредельностью".

В конце 2025 года Владимир Путин заявил о завершении испытаний установки "Буревестник" и дал распоряжение начать подготовку инфраструктуры для размещения данных ракет.

Позже директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отмечал, что заявление российского лидера об успешных испытаниях "Буревестника" и "Посейдона" было внимательно воспринято за рубежом – как среди стран-партнеров, так и среди противников России.

