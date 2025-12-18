Форма поиска по сайту

Первые позиции "Орешника" оборудованы в Белоруссии

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В Белоруссии уже оборудованы первые позиции для комплекса "Орешник". Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

По словам главы государства, российский ракетный комплекс находится в стране с 17 декабря.

"Орешник" в Беларуси со вчерашнего дня. И заступает на боевое дежурство", – приводит слова Лукашенко ТАСС.

Глава республики ранее отмечал, что размещение "Орешника" на территории страны стало ответом на угрозы европейских стран. По словам Лукашенко, обсуждение ракетного комплекса прекратится, если Европа "от этого отойдет", но она "не хочет".

Позже стало известно, что "Орешник" не будет находиться на одном месте. Он будет барражировать по определенным точкам и сможет при необходимости нанести удар, указывал президент Белоруссии.

Путин заявил, что "Орешник" не имеет аналогов в мире

