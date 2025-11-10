Лукашенко заявил, что Белоруссии не требуется размещение "Буревестника" и "Посейдона"

Фото: remlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике не требуется размещение на своей территории стратегических российских вооружений, таких как крылатая ракета "Буревестник" или подводный аппарат "Посейдон". Его слова передает агентство БелТА.

"Буревестник", "Посейдон" нам не нужен, конечно. Потому что этот "Буревестник" летает сутки, можно запустить с Владивостока – он любую точку поразит. Зачем его тащить на передовую? Или, допустим, "Посейдон". Что мы, на Нарочи будем "Посейдон" запускать?" – поделился глава государства.

Он уточнил, что в вопросах обеспечения обороноспособности страны нельзя полагаться исключительно на такие виды вооружений, как комплексы "Орешник" и тактическое ядерное оружие.

Вместо этого белорусский лидер акцентировал внимание на необходимости развития Минском собственных вооружений, включая стрелковое оружие и военную технику. Он сослался на опыт конфликта на Украине, подтверждающий эффективность малых мобильных групп.

"Приехала военная техника, десять солдат – отделение, конфликт на Украине показывает это – мобильные группы нанесли удар и сбежали. На этой же машине уехали быстро", – привел пример Лукашенко.

Он подчеркнул, что республика обладает собственным парком подобной техники. Речь идет, в частности, об автомобилях "Волат". При этом страна получает предложения о поставках подобных машин от китайских и российских производителей.

"На других территориях мы не собираемся воевать. Нам не надо захватывать Литву, Латвию, Польшу. Нам своей земли достаточно, поэтому мы строим свою оборону", – добавил Лукашенко.

В августе Владимир Путин заявил о постановке "Орешника" на серийное производство. По словам президента, вопрос о поставках оружия в Белоруссию будет снят в 2025 году.

Лукашенко, в свою очередь, отмечал, что размещение "Орешника" на территории страны стало ответом на угрозы европейских стран. По словам главы республики, обсуждение ракетного комплекса прекратится, если Европа "от этого отойдет", но она "не хочет".

Позже стало известно, что оружие будет поставлено на боевое дежурство в Белоруссии в декабре этого года. Позднее Лукашенко заявил, что "Орешник" не будет находиться на одном месте, "барражируя" по определенным локациям.