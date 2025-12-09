РИА Новости: обнаруженные на границе с Сирией россиянка с сыном вернулись в Россию

Фото: depositphotos/DenysKuvaiev

Обнаруженные на границе Турции с Сирией россиянка Дарья Лучкина с сыном вернулись в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Об исчезновении в Турции жительницы Москвы и ее 10-летнего сына стало известно 24 ноября. По словам родственников, 32-летняя россиянка 17 октября сообщила о планах поехать на корпоративное мероприятие. На вопрос, зачем брать с собой ребенка, она ответила, что другие сотрудники также приедут со своими детьми.

Однако впоследствии выяснилось, что никакого корпоратива не планировалось. Как оказалось, Лучкина вместе с сыном вылетела в Стамбул, после чего связь с ними прервалась. В их квартире остались личные вещи, новый планшет и телефоны пропавших. Волонтеры, занимающиеся поисками, сообщали, что в Турции женщину с ребенком встретил неизвестный мужчина на автомобиле.

Позже поступила информация о том, что Лучкина с сыном были задержаны на турецко-сирийской границе. Они были доставлены в депортационный центр в Адане.