Генконсульство в Анталье рассказало о поисках пропавшей россиянки

Фото: телеграм-канал Mash

Полиция ищет россиянку, которая пропала в турецкой провинции Анталья. Об этом РИА Новости рассказали в генконсульстве РФ в Турции.

Ранее СМИ сообщали, что 41-летняя жительница Санкт-Петербурга пропала вечером 31 октября после того, как вышла в магазин из отеля Royal Atlantis Spa & Resort, где отдыхала со своим 12-летним сыном.

Ведомство взяло на контроль ситуацию с пропавшей россиянкой. Сотрудники генконсульства находятся на связи с близкими женщины, а также с местными правоохранителями. В настоящее время поиски туристки продолжаются.

Кроме того, генконсульство России и власти Турции помогли сыну россиянки вернуться на родину.

Ранее россиянка Эрика Владыко, приехавшая в столицу Таиланда с острова Самуи, таинственно исчезла в ночь на 13 сентября. В тот день 34-летняя девушка оставила свою четырехлетнюю дочь в отеле и отправилась в ночной клуб. Однако после этого о ее судьбе не было ничего известно.

Из-за случившегося отель передал дочь Владыко через туристическую полицию в детский дом. Подруга семьи ежедневно навещала девочку и сообщала, что та чувствовала себя хорошо. После ребенка передали бабушке, которая прилетела в Бангкок из Владивостока.

Владыко была найдена 21 сентября живой и здоровой в другом отеле. После этого посольство России в Таиланде прекратило поиски россиянки, а прокуратура Приморского края, в свою очередь, начала проверку в отношении женщины.

Спустя несколько дней гражданка вновь перестала выходить на связь. Позже иммиграционная полиция Таиланда задержала Владыко. В настоящее время женщина находится в центре временного содержания.

