Задержана дважды пропадавшая в Бангкоке россиянка Эрика Владыко

Фото: vk.com/id137646820

Иммиграционная полиция Таиланда задержала россиянку Эрику Владыко, которая дважды пропадала в Бангкоке. Об этом РИА Новости рассказал заведующий консульским отделом посольства России в королевстве Илья Ильин.

В настоящее время женщина находится в центре временного содержания.

Владыко, приехавшая в столицу Таиланда с острова Самуи, таинственно исчезла в Бангкоке в ночь на 13 сентября. В тот день 34-летняя россиянка оставила свою четырехлетнюю дочь в отеле и отправилась в ночной клуб. Однако после этого о судьбе женщины не было ничего известно.

Из-за случившегося отель передал дочь Владыко через туристическую полицию в детский дом. Подруга семьи ежедневно навещала девочку и сообщала, что та чувствовала себя хорошо. После ребенка передали бабушке, которая прилетела в Бангкок из Владивостока.

Владыко была найдена 21 сентября живой и здоровой в другом отеле. После этого посольство России в Таиланде прекратило поиски россиянки, а прокуратура Приморского края, в свою очередь, начала проверку в отношении женщины. Спустя несколько дней гражданка вновь перестала выходить на связь.

