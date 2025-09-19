Дочь пропавшей в Бангкоке россиянки находится с бабушкой

Фото: depositphotos/anekoho

Четырехлетняя дочь пропавшей в Бангкоке россиянки Эрики Владыко находится с бабушкой, прибывшей из Владивостока, заявила РИА Новости подруга семьи Светлана.



"Если вас интересует ребенок, девочка уже с бабушкой, и она счастлива", – сказала собеседница агентства.

При этом Светлана уточнила, что никакой информации о пропавшей россиянке у нее нет.

Владыко пропала после посещения ночного клуба в Бангкоке. Ночью 13 сентября она оставила дочь в отеле и уехала на такси, после чего о ней ничего не известно. Как писали СМИ, девочку передавали в детский дом, где ее навещала Светлана до прибытия бабушки.

Посольство РФ в Таиланде в настоящее время выясняет ситуацию с исчезновением россиянки. Заведующий консульским отделом российской дипмиссии Илья Ильин уточнил, что диппредставительство находится в контакте с родными туристки и тайскими правоохранителями. Он также подтвердил, что в Бангкок прибыла бабушка, чтобы позаботиться о своей внучке.