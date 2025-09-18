Посольство РФ в Таиланде выяснит ситуацию с исчезновением россиянки

Фото: телеграм-канал "SHOT"

Посольство России в Таиланде выясняет ситуацию с исчезновением гражданки РФ в Бангкоке, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом российской дипмиссии Илья Ильин.

Он подчеркнул, что диппредставительство также находится в контакте с родными пропавшей, которые обратились в посольство 18 сентября. Местонахождение четырехлетней дочери женщины в настоящий момент неизвестно.

"В СМИ и соцсетях курсируют отрывочные сведения о том, что якобы девочку могли временно поместить в некий детдом в Бангкоке. Ситуацию проверяем. Мы связались с правоохранительными органами Таиланда, поддерживаем с ними контакт", – отметил Ильин.

Речь идет о россиянке Эрике Владыко, таинственно исчезнувшей в Бангкоке после посещения ночного клуба. Ночью 13 сентября она оставила дочь в отеле и уехала на такси, после чего о ней ничего неизвестно. Таксист, которого опросили правоохранители, заявил, что она была в машине одна. По информации СМИ, дочь пропавшей передали в детский дом, ее ежедневно навещает подруга семьи. 19 сентября в Таиланд прилетит бабушка девочки и заберет ее, а также напишет официальное заявление в полицию о пропаже Владыко.

