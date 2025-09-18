Россиянка пропала в Бангкоке после посещения клуба, оставив дочь в отеле

Фото: телеграм-канал "112"

Россиянка Эрика Владыко таинственно исчезла в Бангкоке после посещения ночного клуба, оставив свою четырехлетнюю дочь в отеле. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на подругу семьи Светлану.

34-летняя женщина переехала с острова Самуи в Бангкок. Ночью 13 сентября россиянка оставила четырехлетнюю дочь в отеле, вызвала такси и отправилась в ночной клуб.

"С 12-го на 13-е число она приехала на Сукхумвит Сой 11, зашла в ночной клуб, и после этого ничего о ней неизвестно", – рассказала собеседница.

По словам Светланы, таксист, которого уже успели опросить правоохранители, подтвердил, что женщина была в машине одна.

Отель передал дочь Эрики через туристическую полицию в детский дом. Подруга семьи ежедневно навещает девочку и сообщает, что та чувствует себя хорошо.

19 сентября в Таиланд прилетает бабушка ребенка, которая заберет девочку и напишет официальное заявление в полицию о пропаже дочери, добавила Светлана.

Ранее сообщалось, что федерация альпинистов Киргизии объявила о прекращении операции по спасению альпинистки Натальи Наговициной. Глава федерации Эдуард Кубатов сообщил об отсутствии признаков жизнедеятельности спортсменки.

19 августа стало известно, что Наговицина застряла на пике Победы в Киргизии. Альпинистка сломала ногу и не смогла спуститься. 2 сентября телеведущая Виктория Боня заявила, что альпинистка погибла.