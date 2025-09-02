Телеведущая Боня заявила о смерти альпинистки Наговициной после облета дроном Пика Победы

Альпинистка Наталья Наговицина умерла, сообщила в телеграм-канале телеведущая Виктория Боня и приложила видеозапись облета дроном пика Победы в Киргизии.

Она уточнила, что кадры с устройства показывают, что в палатке, где находится альпинистка, нет признаков жизни.

"Мощь, дух, сила. Вот три слова, которые приходят мне с мыслями о Наталье, потому что я ее лично не знаю, не видела, но я хочу сказать, что я говорила с ее сыном, и он говорит: "Мама говорила так, что для альпиниста остаться в горах – это честь". Я, говорит, буду думать так же", – подчеркнула телеведущая.

Она также поблагодарила Минобороны Киргизии за возможность запустить вертолет до базового лагеря на высоте 4,5 тысячи метров, откуда удалось отправить дрон.

О том, что Наговицина застряла на пике Победы, стало известно 19 августа. Альпинистка не смогла спуститься из-за сломанной ноги. После неудачных попыток ее спасти операцию завершили.

Сын Наговициной Михаил обратился к российским властям и послу страны в Киргизии Сергею Вакунову, призвав провести аэровидеосъемку. 27 августа альпинистку официально признали пропавшей без вести.

Тем не менее 1 сентября Боня сообщила, что добилась запуска дрона для осмотра места нахождения Наговициной. Телеведущая уточнила, что обратилась за помощью к властям Кыргызстана.

Комментируя ситуацию, член Федерации альпинизма РФ Анна Пиунова указывала, что Наговицину можно было бы убедить сползти до обелиска, чтобы там она дождалась спасателей. В этом же месте ей бы удалось переждать плохую погоду.

При этом альпинист и триатлонист Александр Ищенко подчеркнул, что Наговицина восходила на пик Победы с уже сломанной ногой.