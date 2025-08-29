В Кремле отметили отчаянные усилия Киргизии в спасении альпинистки Наговициной

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/natalina_1022

Киргизия принимала меры для спасения российский альпинистки Натальи Наговициной, которая застряла на пике Победы, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что наши киргизские друзья прилагали отчаянные усилия для спасения этой альпинистки", – сказал он и напомнил, что также была "получена определенная информация с дрона", которая общедоступна.

Песков уточнил, что российские власти и МЧС имеют свои отлаженные каналы по сотрудничеству с киргизскими коллегами.

"Они находятся в полном контакте, они синхронизируют свои действия", – добавил пресс-секретарь российского лидера.

О том, что Наговицина застряла на пике Победы, стало известно 19 августа. Альпинистка не смогла спуститься после того, как сломала ногу. После неудачных попыток спасения соответствующие работы завершились. В Федерации альпинизма и спортивного лазания Киргизии объяснили принятое решение непогодой.

Сын Наговициной Михаил обратился к властям России и послу в Киргизии Сергею Вакунову. Он попросил их провести аэровидеосъемку. Однако, как считают эксперты, женщину невозможно спасти. В среду, 27 августа, Наговицину официально признали пропавшей без вести.

По словам альпиниста и триатлониста Александра Ищенко, Наговицина всходила на пик Победы уже со сломанной ногой. Травму, уточнил он, женщина получила в мае во время восхождения на Теке-Тор.