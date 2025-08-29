Альпинистка Наговицина могла скрыть перелом перед подъемом на пик Победы

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/natalina_1022

Российская альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая в горах Киргизии, всходила на пик Победы уже со сломанной ногой. Об этом заявил альпинист и триатлонист Александр Ищенко в беседе с MSK1.RU.

По его словам, Наговицина получила травму в мае во время восхождения на Теке-Тор (одна из вершин Киргизского хребта в районе Ала-Арча). Тогда ее группу накрыл камнепад. Ищенко рассказал, что даже невооруженным глазом был заметен перелом ноги у альпинистки в двух местах.

"Ее группа ушла на восхождение, а я в это время отдыхал. В один момент руководитель лагеря всех поднял – сказал, что нужны все, кто имеет третий разряд по альпинизму. Она (Наговицина. – Прим. ред.) была единственной пострадавшей в тот день", – вспомнил альпинист.

Наговицина не могла спуститься самостоятельно, ее принесли в лагерь на носилках и вкололи ей лекарство, чтобы уменьшить боль.

"А тут я узнаю, что на Победе-то наша Наталья, которую мы спасали. У меня первый вопрос – как она там оказалась через два месяца после двойного перелома? Она поступила безответственно", – заявил Ищенко.

По его мнению, альпинистка не успела бы долечить перелом за такой короткий срок. Она могла скрыть факт травмы, обманув гида, и так попасть на вершину, считает Ищенко.

"В таком состоянии нельзя идти в горы. Спасая ее, погибали люди. А пик Победы – один из самых серьезных объектов в альпинизме. Я сейчас вижу, как нападают на Романа Мокринского (спутника Наговициной. – Прим. ред.), что якобы он ее бросил. А по факту наоборот", – заключил специалист.

О том, что Наговицина застряла на пике Победы, стало известно 19 августа. Альпинистка не смогла спуститься после того, как сломала ногу. Напарник женщины оказал ей первую помощь, а позже ушел в базовый лагерь за подмогой.

Было предпринято несколько неудачных попыток спасти альпинистку. Поисковые работы завершились 25 августа. В Федерации альпинизма и спортивного лазания Киргизии объяснили, что это решение приняли из-за непогоды.

Сын Наговициной Михаил обратился к российским властям и послу в Киргизии Сергею Вакунову, попросив их организовать аэровидеосъемку. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал обеспечить взаимодействие с МЧС и МИД для содействия возможному спасению россиянки. Следователи также начали проверку по факту ЧП с альпинисткой.

В свою очередь, эксперты заявили, что женщину невозможно спасти. По их словам, организация очередных спасательных работ может привести к новым смертям. Наговицина была официально признана пропавшей без вести.