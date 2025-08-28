Появились фото альпинистки Наговициной при попытке спасения с пика Победы

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/natalina_1022

Появились фото российской альпинистки Натальи Наговициной при попытке спасения с пика Победы, сообщает газета "Известия".

Также на фотографиях изображены спутники Наговициной – альпинисты Роман Мокринский, Лука Синигальи и Гюнтер Зигмунд. Фото были сделаны в ходе безуспешной попытки спасения россиянки с пика Победы после того, как она сломала там ногу.

Фото: "Известия"

На одной из фотографий видно Наговицину с уже травмированной ногой, которую альпинистам удалось зафиксировать палкой от палатки. Рядом с россиянкой находится обнимающий ее Синигальи.

Фото: "Известия"

На втором фото изображены Зигмунд и Мокринский, на третьем – разорванная палатка Наговициной.

Фото: "Известия"

О том, что Наговицина застряла на пике Победы, стало известно 19 августа. Альпинистка не смогла спуститься после того, как сломала ногу. Напарник женщины оказал ей первую помощь, а позже ушел в базовый лагерь за подмогой.

Было предпринято несколько неудачных попыток спасти альпинистку. Поисковые работы завершились 25 августа. Вице-президент Федерации альпинизма и спортивного лазания Киргизии Илим Карыпбеков объяснил, что это решение приняли из-за непогоды.

Однако сын Наговициной Михаил обратился к генпрокурору Игорю Краснову, главе МИД Сергею Лаврову, председателю СК Александру Бастрыкину и послу России в Киргизии Сергею Вакунову, попросив их организовать аэровидеосъемку.

Бастрыкин потребовал обеспечить взаимодействие с МЧС и МИД для содействия возможному спасению россиянки. СК начал проверку по факту ЧП с альпинисткой.

В свою очередь, эксперты заявили, что женщину невозможно спасти. По их словам, организация очередных спасательных работ может привести к новым смертям. Наговицина признана пропавшей без вести.