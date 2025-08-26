Бастрыкин дал поручение по спасению альпинистки Наговициной

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил обеспечить взаимодействие с МЧС РФ для содействия возможному спасению альпинистки Натальи Наговициной, которая получила травму на вершине пика Победы в Киргизии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр ведомства.

Поручение дано в связи с обращением к главе СК сына альпинистки Михаила Наговицина, который попросил оказать помощь в организации аэровидеосъемки района пика Победы. Таким образом он надеется подтвердить, что его мать жива.

Кроме того, молодой человек обратился в МИД РФ. Комментируя это в беседе с агентством, официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что посольство Киргизии и министерство с первого дня делали все для спасения Наговициной.

"Дипломаты в том числе были в контакте с родственниками", – добавила она.

О том, что российская альпинистка застряла на пике Победы, стало известно 19 августа. Она сломала ногу и не смогла продолжить восхождение. Напарник Наговициной оказал ей первую помощь, после чего отправился за подмогой.

Затем ей попытались помочь два иностранца, но безуспешно. Тогда к пострадавшей направили вертолет, но он совершил жесткую посадку. После этого предпринимались и другие попытки спасти альпинистку. Накануне, 25 августа, поисково-спасательные работы завершились.

Как рассказал вице-президент Федерации альпинизма и спортивного лазания Кыргызской Республики (ФАСЛ КР) Илим Карыпбеков, спасательную операцию свернули из-за нестабильных погодных условий.

Тем не менее сын альпинистки выразил надежду, что его мать жива, и призвал власти России и Киргизии возобновить операцию.