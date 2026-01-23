Владелец обрушившегося в Новосибирске ТЦ не признал вину

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Владелец двухэтажного торгового центра в Новосибирске, который ранее обрушился, Сергей Турков не признал свою вину по обвинению в оказании небезопасных услуг. Об этом сообщает РИА Новости из зала Первомайского районного суда.

Представитель следствия в ходе судебного заседания ходатайствовал о заключении собственника ТЦ под стражу до 22 марта 2026 года. Он пояснил, что обвиняемый может предпринять попытку бегства или повлиять на расследование.

Инцидент произошел в среду, 21 января. В результате обрушения два человека пострадали, еще один скончался в карете скорой помощи.

В городе после ЧП вводили режим повышенной готовности. Разбор завалов продолжался два дня.

Причиной трагедии назвали скопление снега. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Позднее выяснилось, что ТЦ возвели самовольно. Вскоре владелец здания был задержан.